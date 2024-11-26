Более 200 машин спецтехники убирают снег на дорогах Иркутской области

Уборку и посыпку проведу на всех областных дорогах, а это более 10 тысяч километров. Также в ДСИО напомнили, что обстановка на дорогах сейчас неблагоприятная, поэтому стоит быть внимательными и соблюдать установленный ПДД скоростной режим. Также жители региона могут позвонить диспетчеру в случае сложностей с проездом: 7 (950) 050−33−39.