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Более 200 машин спецтехники убирают снег на дорогах Иркутской области

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области дорожники разбираются с последствиями снегопада. На региональных дорогах работает более 200 машин спецтехники. Как сообщили в пресс-службе Дорожной службы Иркутской области (ДСИО), идет очистка проезжих частей и обработка противогололедными материалами.

— Синоптики прогнозируют снегопад до конца недели, поэтому вся имеющаяся снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Более 200 единиц: КДМ, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, самосвалы на безостановочной борьбе с большим снегом, — поделились дорожники.

Уборку и посыпку проведу на всех областных дорогах, а это более 10 тысяч километров. Также в ДСИО напомнили, что обстановка на дорогах сейчас неблагоприятная, поэтому стоит быть внимательными и соблюдать установленный ПДД скоростной режим. Также жители региона могут позвонить диспетчеру в случае сложностей с проездом: 7 (950) 050−33−39.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра задержали несколько рейсов из-за сильного снегопада. Пассажиры не смогли вовремя вылететь в Усть-Илимск, Владивосток и Санкт-Петербург.