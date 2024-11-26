Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лана Дель Рей анонсировала альбом The Right Person Will Stay

Американская инди-поп-звезда Лана Дель Рей в своих соцсетях объявила о выпуске десятой пластинки The Right Person Will Stay. Ранее считалось, что альбом получит название Lasso. Релиз состоится 21 мая 2025 года.

Источник: Звук

Американская инди-поп-звезда Лана Дель Рей в своих соцсетях объявила о выпуске десятой пластинки The Right Person Will Stay. Ранее считалось, что альбом получит название Lasso. Релиз состоится 21 мая 2025 года.

Певица также рассказала, что в лонгплей войдут 13 треков, а заглавный сингл получил название Henry. Лана подтвердила, что над студийником работали ее постоянный соавтор Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.

В разговоре с NME артистка заметила, что в The Right Person Will Stay будет меньше откровений, но больше мелодичности по сравнению с тремя ее предыдущими полноформатниками.

Ранее Дель Рей объяснила, почему работа над релизом затянулась, и опровергла слухи о погружении в «звучание южной готики».