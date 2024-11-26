Лана Дель Рей анонсировала альбом The Right Person Will Stay

Американская инди-поп-звезда Лана Дель Рей в своих соцсетях объявила о выпуске десятой пластинки The Right Person Will Stay. Ранее считалось, что альбом получит название Lasso. Релиз состоится 21 мая 2025 года.
Певица также рассказала, что в лонгплей войдут 13 треков, а заглавный сингл получил название Henry. Лана подтвердила, что над студийником работали ее постоянный соавтор Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.
В разговоре с NME артистка заметила, что в The Right Person Will Stay будет меньше откровений, но больше мелодичности по сравнению с тремя ее предыдущими полноформатниками.
Ранее Дель Рей объяснила, почему работа над релизом затянулась, и опровергла слухи о погружении в «звучание южной готики».