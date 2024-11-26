Власти Перми объявили конкурс на проект капремонта экстрим-парка

В Перми объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту экстрим-парка на ул. Екатерининской. Проект подрядчик должен выполнить за 120 календарных дней.
Стоимость контракта составляет 1,8 млн руб. Заказчиком выступает МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Срок окончания подачи заявок ограничен 3 декабря 2024 года.
В проекте подрядчик должен учесть: снос трибун и устройство фанерного эйр-парка, ремонт железобетонной чаши и устройство детского скейтпарка, устройство асфальтового памп-трека, установку ограждения, ремонт освещения, устройство видеонаблюдения и ремонт амфитеатра, устройство ланч (лаунж) зоны.
Подрядчику предстоит представить не менее трех вариантов концепций ремонта скейтпарка на выбор.
В Перми 14 августа закрыли экстрим-парк на улице Екатерининской. Месяц назад травмированием детей в экстрим-парке заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.