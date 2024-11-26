Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Перми объявили конкурс на проект капремонта экстрим-парка

На разработку проекта подрядчику отведут не более 120 дней.

Источник: Яндекс-карты

В Перми объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту экстрим-парка на ул. Екатерининской. Проект подрядчик должен выполнить за 120 календарных дней.

Стоимость контракта составляет 1,8 млн руб. Заказчиком выступает МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Срок окончания подачи заявок ограничен 3 декабря 2024 года.

В проекте подрядчик должен учесть: снос трибун и устройство фанерного эйр-парка, ремонт железобетонной чаши и устройство детского скейтпарка, устройство асфальтового памп-трека, установку ограждения, ремонт освещения, устройство видеонаблюдения и ремонт амфитеатра, устройство ланч (лаунж) зоны.

Подрядчику предстоит представить не менее трех вариантов концепций ремонта скейтпарка на выбор.

В Перми 14 августа закрыли экстрим-парк на улице Екатерининской. Месяц назад травмированием детей в экстрим-парке заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

строительство