В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост

Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.