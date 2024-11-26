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В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 11%, сообщили во вторник в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в г. Севастополе — 174 случая», — говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости на 11% выше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, а также при посещении медицинских организаций.

В России выявили 45 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.