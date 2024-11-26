Мэр Новосибирска дал поручения по зимнему содержанию парков и скверов

По словам Ксении Антоновой, в каждом районе есть приоритетные озелененные территории, содержит которые МУП «Горзеленхоз». В их числе скверы «Театральный», «Первомайский», а также Монумент Славы. На территории этих объектов уборка в зимний период проводится в усиленном режиме. В ручной уборке ежедневно задействуют от 117 до 120 рабочих, механизированную уборку проводят от 25 до 30 снегоуборочных машин. Помимо тропиночной сети, тщательно следят за состоянием садовых диванов, урн, лестниц, также памятников, стел и т. д.