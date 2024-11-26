Мэр Новосибирска дал поручения по зимнему содержанию парков и скверов

«Идет подготовка к Новому году, парки и скверы Новосибирска станут площадками праздничных мероприятий. Необходимо обеспечить условия для безопасного отдыха новосибирцев и гостей нашего города на этих объектах, а также обратить внимание на содержание территорий, обеспечить своевременную уборку и вывоз снега и мусора», — отметил мэр Кудрявцев на еженедельном оперативном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений мэрии Новосибирска.
Как доложила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова, в зимний сезон 2024 года на территории парков «Арена», «Михайловская набережная», «Заельцовский», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Центральный», «Затулинский», «Бугринская роща», «У моря Обского» будут организованы катки и пункты проката спортивного инвентаря. Кроме этого, катки с бесплатным посещением планируется открыть в парках имени С. М. Кирова и «Первомайский».
В парках «Березовая роща», «Сосновый бор», «Бугринская роща» проложат лыжню и откроют пункты проката. Откроется пункт проката лыж и в парке «Арена», а саму лыжную трассу разместят за его территорией.
Во всех 11 парках культуры и отдыха города будут работать большие и малые снежные горки с бесплатным посещением.
Для обеспечения своевременного содержания парков в зимний период по всем территориям разработаны технологические карты, разбитые на зоны, по которым определены объемы, время, средства, необходимые для еженедельной уборки. Качество работ в зимнее время проверяет комиссия муниципального учреждения «Дирекция городских парков».
В парках «Арена», «Михайловская набережная», «Каменка», «Заельцовский» заключены договоры с подрядными организациями по комплексной уборке территорий. Парки «Березовая роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Центральный», «Первомайский», «Сосновый бор», а также парк им. С. М. Кирова организуют уборку своими силами.
Заготовлены противогололедные материалы, а также заключены договоры с МУП «САХ» на вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок в соответствии с установленным графиком.
По словам Ксении Антоновой, в каждом районе есть приоритетные озелененные территории, содержит которые МУП «Горзеленхоз». В их числе скверы «Театральный», «Первомайский», а также Монумент Славы. На территории этих объектов уборка в зимний период проводится в усиленном режиме. В ручной уборке ежедневно задействуют от 117 до 120 рабочих, механизированную уборку проводят от 25 до 30 снегоуборочных машин. Помимо тропиночной сети, тщательно следят за состоянием садовых диванов, урн, лестниц, также памятников, стел
«Ежедневные усилия сотрудников направлены на поддержание чистоты и безопасности общественных пространств для жителей Новосибирска», — подчеркнула Ксения Антонова.