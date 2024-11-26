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В Норильске решили разработать собственный бренд города

Администрация Норильска создала рабочую группу по разработке собственного визуального бренда города.

Источник: Reuters

Администрация Норильска создала рабочую группу по разработке собственного визуального бренда города, чтобы повысить его узнаваемость за пределами Красноярского края. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии.

«Сегодня мы видим, что все больше и больше жителей страны хотят посетить Норильск. Активно растет туристический поток, появляются новые направления, такие как Ергалах и Хараелах, развивается инфраструктура. Совсем недавно глава города утвердил состав рабочей группы. В нее вошли представители федеральной, муниципальной власти и общественники», — сообщил Владимир Баринов, замглавы Норильска по информационной политике и перспективному развитию.

Также жителей Норильска старше 16 лет администрация пригласила к участию в опросе, «который поможет позиционировать северный город в публичном пространстве».