В Норильске решили разработать собственный бренд города

«Сегодня мы видим, что все больше и больше жителей страны хотят посетить Норильск. Активно растет туристический поток, появляются новые направления, такие как Ергалах и Хараелах, развивается инфраструктура. Совсем недавно глава города утвердил состав рабочей группы. В нее вошли представители федеральной, муниципальной власти и общественники», — сообщил Владимир Баринов, замглавы Норильска по информационной политике и перспективному развитию.