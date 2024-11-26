В Качуге готовятся к открытию новой поликлиники

Строительство нового здания, в котором расположится поликлиника, полным ходом идет в поселке Качуг. Медицинское учреждение возводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение». Общий объем финансирования составил 1,3 млрд рублей. Как сообщают в правительстве региона, строительная готовность объекта составляет 88%.
В пятиэтажном здании будущей поликлиники идут внутренние работы: монтируются системы вентиляции и электроснабжения, устанавливаются лифты и другое необходимое оборудование. Одновременно с этим завершается отделка фасада керамогранитом. Скоро здесь разместятся кабинеты для приема как взрослых, так и детей, причем для маленьких пациентов вход будет отдельным. Предусмотрены и специализированные кабинеты для узких специалистов, будут отделение диагностики, собственные лаборатории для проведения различных анализов. Обслуживаться здесь смогут жители Качугского района.
— Строительство поликлиники осуществляется с учетом современных стандартов и требований, что позволит создать медицинское учреждение, отвечающее всем потребностям населения. После открытия новое учреждение сможет принимать по 50 детей и 150 взрослых пациентов за смену, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в Иркутской области было завершено строительство детской поликлиники в Заларях. Кроме того, идет строительство двух новых поликлиник в Иркустке.