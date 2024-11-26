В Качуге готовятся к открытию новой поликлиники

В пятиэтажном здании будущей поликлиники идут внутренние работы: монтируются системы вентиляции и электроснабжения, устанавливаются лифты и другое необходимое оборудование. Одновременно с этим завершается отделка фасада керамогранитом. Скоро здесь разместятся кабинеты для приема как взрослых, так и детей, причем для маленьких пациентов вход будет отдельным. Предусмотрены и специализированные кабинеты для узких специалистов, будут отделение диагностики, собственные лаборатории для проведения различных анализов. Обслуживаться здесь смогут жители Качугского района.