The Lancet: заболеваемость и смертность от ВИЧ резко сократились за 12 лет

По прогнозам ученых, заболеваемость ВИЧ и смертность в мире в целом будут и далее снижаться. Так, в 2030 году, по их оценкам, от ВИЧ могут умереть 513 тыс. человек, а в 2050 году — 327 тыс. Число же людей, имеющих ВИЧ, будет продолжать расти, и к 2030 году их будет 43,7 млн, в 2039 году этот показатель достигнет пика на уровне 44,4 млн, а потом начнет медленно снижаться. Ученые полагают, что к 2050 году в мире будет 43,4 млн человек с ВИЧ.