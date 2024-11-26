В Казани могут появиться четыре платные вылетные магистрали

«Вознесенский тракт (второй этап — прим. Т-и) — это первая подобная трасса для Казани, платная магистраль, — сказал глава Миндортранса. — В Казани есть еще четыре таких критических выезда. По ним тоже попробуем пойти по такому же пути. Чтобы первый блин не оказался комом, мы очень тщательно рассчитываем».