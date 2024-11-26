Что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября

В Беларуси у православных верующих с 28 ноября 2024 года начинается Рождественский пост.
Рождественский пост 2024.
Длительность Рождественского поста составит 40 дней. Пост завершится 6 января 2025 года. Указанный пост является довольно строгим. Это значит, что предполагаются довольно серьезные ограничения по еде. Интересно, что Рождественский пост называют Филипповым. Это связано с тем, что 27 ноября вспоминают апостола Филиппа.
Рождественский пост, история.
Рождественский пост был установлен во времена ранних христиан. Согласно источникам, чаще всего в качестве даты указывает IV век. На протяжении многих столетий продолжительность поста не превышала недели. Но в XII веке решение константинопольского патриарха установило 40-дневнй рождественский пост. Даты указанного поста не меняются из года в год.
Рождественский пост, как поститься.
В период Рождественского поста, который считается одним из строгих, следует ограничить употребление молочных, мясных продуктов. Также рекомендуется отказаться и от алкогольных напитков. Однако в период поста допускается есть овощи, фрукты, орехи, крупы, рыбу, морепродукты. Вместе с тем важно помнить о том, что от соблюдения поста освобождены пожилые люди, имеющие ряд заболеваний, а также беременные и кормящие женщины.
Рождественский пост, что нельзя делать.
Не следует ругаться, ссориться, провоцировать конфликты. Рекомендуется на период Рождественского поста отказаться от посещения развлекательных мероприятий. Не рекомендуется мыслить негативно, грустить. Запрещено думать про мстительные поступки. Из-за того, что Рождественский пост является одним из строгих, в его период не играли свадеб, а также не проводили венчаний.
Рождественский пост, что можно делать.
В период Рождественского поста следует посещать храмы. В том случае, если позволяет здоровье, рекомендуется поститься. Однако священники обращают внимание на то, что от соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, пожилые люди, у которых имеется ряд заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта. Приветствуется оказание помощи нуждается. А еще указанный период подходит для того, чтобы провести время с родными и близкими.
Рождественский пост, народные приметы.
Согласно приметам, если в начале Рождественского поста идет снег, то это говорит про богатый урожай в 2025 году. Морозная погода и метель предупреждают о ранней весне. А вот затяжные холода весной предвещает теплая погода на Рождество.
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