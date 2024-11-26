Что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября

В период Рождественского поста следует посещать храмы. В том случае, если позволяет здоровье, рекомендуется поститься. Однако священники обращают внимание на то, что от соблюдения поста освобождаются беременные и кормящие женщины, пожилые люди, у которых имеется ряд заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта. Приветствуется оказание помощи нуждается. А еще указанный период подходит для того, чтобы провести время с родными и близкими.