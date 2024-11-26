А новогоднюю елку за 10 тысяч леев не хотите? Стали известны цены на ели к празднику в Молдове — запасаемся веточками

Подготовка к новогодним праздникам набирает обороты, и питомники, специализирующиеся на выращивании хвойных пород, активно готовятся к приему покупателей. В этом году стоимость новогодних елей будет варьироваться от 750 леев до более чем 10 тысяч леев. Цена зависит от сорта дерева, условий его выращивания и ухода.
Сотрудники питомников поясняют, что быстрорастущие ели обойдутся дешевле, но уступают по внешнему виду более редким породам, таким как голубая или сибирская ель.
Высокая цена некоторых деревьев обусловлена их медленным ростом, специфическими условиями выращивания и дополнительным уходом.
Питомники уже начали принимать предварительные заказы, и спрос, как утверждают продавцы, растёт с каждым днём.
Сотрудники питомников также напоминают, что после праздников хвойные деревья можно пересадить на участок или переработать, что сделает покупку не только праздничной, но и экологичной.