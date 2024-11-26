Названы главные уловки мошенников во время «Черной пятницы»

Один из самых популярных способов обмана покупателей — фишинг. Мошенники создают сайты, визуально похожие на страницы оригинальных брендов или маркетплейсов, и крадут данные пользователей, решивших оформить заказ. Чтобы избежать обмана, следует проверять правильность написания ссылок, прежде чем переходить по ним, рекомендуют эксперты.