В Воронеже начали монтаж елки на площади Ленина

На площади Ленина начался монтаж масштабного праздничного городка, который обещает стать не менее ярким и впечатляющим, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.
Сердцем городка станет величественная 21-метровая искусственная ель, увенчанная сверкающей звездой. Вокруг неё расположатся разнообразные аттракционы, создающие неповторимую праздничную атмосферу. Дети с восторгом встретят яркую горку, забавные качели-лодочки, волшебные карусели и увлекательную аркаду с дополнительными качелями.
Для взрослых же будет создан особый уголок комфорта — светящийся шатёр, сотканный из более чем 10 000 мерцающих лампочек, пригласит всех окунуться в атмосферу волшебства и уюта. Кроме того, на площади появятся стильные торговые домики, яркий светодиодный экран, и множество других декоративных элементов, создающих ощущение настоящей зимней сказки.
Монтаж начался вчера, но подготовительные работы велись уже на протяжении всей прошлой недели. Для обеспечения безопасности посетителей и рабочих, площадь была огорожена с помощью около 400 турникетов, что позволило обеспечить беспрепятственную доставку и установку оборудования. До официального открытия доступ на территорию будет ограничен. Это позволит минимизировать любые риски и создать комфортные условия для монтажной бригады.
Большая часть праздничных конструкций — это обновлённые и отремонтированные элементы, использовавшиеся в предыдущие годы. Их техническое состояние оценивали ещё летом. Эти элементы были изначально разработаны несколько лет назад к знаменательной дате — 350-летию со дня рождения Петра I. В прошлом году, в целях обновления концепции, фигуру Петра I заменили на всеми любимых Деда Мороза и Снегурочку, создав более современный и традиционный новогодний образ. Однако, некоторые элементы требуют дополнительного ремонта, например, обновление деревянных настилов для аттракционов. Эти работы будут проводиться непосредственно на месте.
По словам Андрея Харитонова, руководителя управления культуры, планируется завершить оформление площади Ленина до 25 декабря. Подрядчик приступил к работе раньше установленного контрактом срока, чтобы успеть к праздникам. Они прекрасно понимают, что погодные условия могут внести свои коррективы и затянуть процесс, поэтому стремятся выполнить всю работу максимально эффективно. Кроме установки конструкций, требуется значительное время на техническое подключение всей иллюминации и решение различных вопросов, возникающих в процессе работы. Уже сейчас установлено основание для главной новогодней елки.
График работы праздничной площадки пока не утверждён, он обсуждается с учётом мер безопасности. Предварительно планируется, что площадь Ленина будет открыта для посещения с 10:00 до 22:00 и останется празднично украшенной ориентировочно до 19 января. Однако, точные даты открытия и закрытия будут уточнены позднее.