В Воронеже начали монтаж елки на площади Ленина

Большая часть праздничных конструкций — это обновлённые и отремонтированные элементы, использовавшиеся в предыдущие годы. Их техническое состояние оценивали ещё летом. Эти элементы были изначально разработаны несколько лет назад к знаменательной дате — 350-летию со дня рождения Петра I. В прошлом году, в целях обновления концепции, фигуру Петра I заменили на всеми любимых Деда Мороза и Снегурочку, создав более современный и традиционный новогодний образ. Однако, некоторые элементы требуют дополнительного ремонта, например, обновление деревянных настилов для аттракционов. Эти работы будут проводиться непосредственно на месте.