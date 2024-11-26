Смоделирована траектория движения микропластика в арктических морях

Основными источниками поступления микропластика в океан считаются реки — по пути они вбирают сточные воды и мусор. Среди сибирских арктических рек самыми загрязненными считаются Обь и Енисей. Ученые установили, что распространение пластика в океане определяется системой океанических течений, но если он вмерзает в лед, то переносится при дрейфе. Авторы исследования рассматривали сферические частицы разных типов пластика — и плавучие, и тяжелые. Результаты моделирования непрерывного поступления микропластика с речными водами на протяжении пяти лет показали, что легкие пластиковые частицы распространяются как в области шельфа, так и за его пределами. Процесс попадания пластиковых частиц в лед при этом существенно влияет на траектории частиц, так как циркуляция льда может отличаться от циркуляции верхнего слоя океана.