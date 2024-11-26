У пенсионера в Башкирии за десять лет на правом боку выросла громадная опухоль

У пенсионера в Башкирии на теле выросла громадная опухоль. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
82-летний мужчина поступил в хирургическое отделение Аскинской больницы с жалобами на образование в правом боку. Оно приносило дискомфорт и мешало повседневной жизни. Пациент поведал, что опухоль появилась еще десять лет назад. Однако он не стал обращаться к врачам, поскольку серьезных проблем она не вызывала.
После обследования специалисты решили провести операцию. Хирурги удалили предбрюшинную липому размером 15 на 30 сантиметров, которая смещала внутренние органы. Операция, как поделились медики, была сложной, а все из-за больших размеров образования и его расположения. Но, тем не менее, команде хирургов удалось добиться цели.
Опухоль отправили на гистологическое исследование для определения его природы и исключения злокачественного процесса. После операции пациента перевели в палату под наблюдение, мужчина отмечает значительно улучшившееся самочувствие, поскольку боль уже ушла.
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