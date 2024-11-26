У пенсионера в Башкирии за десять лет на правом боку выросла громадная опухоль

82-летний мужчина поступил в хирургическое отделение Аскинской больницы с жалобами на образование в правом боку. Оно приносило дискомфорт и мешало повседневной жизни. Пациент поведал, что опухоль появилась еще десять лет назад. Однако он не стал обращаться к врачам, поскольку серьезных проблем она не вызывала.