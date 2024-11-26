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В Новосибирске наградили супругов, проживших в браке более полувека

Поздравления получили 60 пар.

Источник: мэрия Новосибирска

В Калининском районе наградили супругов, проживших в браке более 50 лет. В торжественной обстановке поздравления получили 60 пар.

— Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 04.07.2024 № 4938 «О Порядке чествования супружеских пар в связи с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни», супругам, прожившим в официальном браке 50 лет, вручается благодарственное письмо мэра Новосибирска и единовременно выплачивается 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ранее семейные долгожители раскрыли секрет крепкого брака. Залогом счастливых отношений назвали общие увлечения, совместную работу и взаимоуважение.