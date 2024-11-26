В Новосибирске наградили супругов, проживших в браке более полувека

— Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 04.07.2024 № 4938 «О Порядке чествования супружеских пар в связи с 50-летним юбилеем совместной супружеской жизни», супругам, прожившим в официальном браке 50 лет, вручается благодарственное письмо мэра Новосибирска и единовременно выплачивается 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-центре городской администрации.