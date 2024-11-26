Михаил Котюков поздравил «Енисей-СТМ» с победой на чемпионате России

«Год получился очень достойным: у “Енисея-СТМ” “золотой дубль”, “Красный Яр” был в финале Кубка России вместе с “Енисеем-СТМ”, и мы по-настоящему понимаем по итогам этого года, что у всех красноярцев есть основания и поводы для гордости. Я хочу от всех жителей Красноярского края поблагодарить команду, руководство команды за тот яркий сезон, который вы нам подарили. Все награды спортивные вы уже получили. Сегодня — момент общественного признания и любви красноярцев», — отметил Михаил Котюков.