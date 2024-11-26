Михаил Котюков поздравил «Енисей-СТМ» с победой на чемпионате России

Первыми в числе награжденных стали спортивные ветераны: Леонид Сабинин — мастер спорта СССР по регби, человек, который основал регби в Красноярском крае, являлся тренером и игроком первой в регионе регбийной команды «Политехник» (ныне «Красный Яр»), и Владимир Кичайкин — заслуженный тренер РСФСР, отличник физической культуры и спорта, один из основателей клуба «Енисей-СТМ». Оба ветерана получили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края».
Почетные грамоты и благодарственные письма также вручили игрокам и работникам тренерского штаба команды «Енисей-СТМ».
«Год получился очень достойным: у “Енисея-СТМ” “золотой дубль”, “Красный Яр” был в финале Кубка России вместе с “Енисеем-СТМ”, и мы по-настоящему понимаем по итогам этого года, что у всех красноярцев есть основания и поводы для гордости. Я хочу от всех жителей Красноярского края поблагодарить команду, руководство команды за тот яркий сезон, который вы нам подарили. Все награды спортивные вы уже получили. Сегодня — момент общественного признания и любви красноярцев», — отметил Михаил Котюков.
Глава региона также добавил, что в планах у региона есть создание на базе красноярских клубов национального центра регби для дальнейшей популяризации этого вида спорта.
В ответном слове главный тренер команды, заслуженный тренер России Александр Первухин поблагодарил губернатора за поддержку «Енисей-СТМ», которая оказалась особенно важна после обидного поражения в финале прошлогоднего чемпионата России, и вручил главе региона традиционные подарки — майку спортивного клуба и регбийный мяч.
Напомним, что в сезоне 2023−2024 «Енисей-СТМ» в 13-й раз стал чемпионом России по регби. В регулярном чемпионате «Енисей-СТМ» провёл 16 матчей, в которых одержал 14 побед. Финал чемпионата России стал для «Енисея-СТМ» пятнадцатым подряд: красноярский клуб участвует в решающих матчах чемпионата России с 2009 года.