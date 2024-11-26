На улице Пушкинской в Ростове перегорели уличные фонари

На улице Пушкинской в Ростове-на-Дону перегорели два уличных фонаря. Это заметил местный житель. Мужчина попросил исправить ситуацию на сайте «Благоустройство города».
— Замечены два неисправных фонарных столба возле перекрестка, в районе Пушкинской, 155. Прошу восстановить работоспособность. Заранее благодарен, — написал ростовчанин.
Пост очевидца быстро прошел модерацию, и в тот же день начали искать исполнителя.
Напомним, ранее власти донской столицы пообещали установить освещение на улице Батуринской.