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На улице Пушкинской в Ростове перегорели уличные фонари

Житель Ростова пожаловался на неисправные фонари на улице Пушкинской.

Источник: Комсомольская правда

На улице Пушкинской в Ростове-на-Дону перегорели два уличных фонаря. Это заметил местный житель. Мужчина попросил исправить ситуацию на сайте «Благоустройство города».

— Замечены два неисправных фонарных столба возле перекрестка, в районе Пушкинской, 155. Прошу восстановить работоспособность. Заранее благодарен, — написал ростовчанин.

Пост очевидца быстро прошел модерацию, и в тот же день начали искать исполнителя.

Напомним, ранее власти донской столицы пообещали установить освещение на улице Батуринской.