В аэропорту Братск 28 раз изымали запрещенные к провозу вещи в 2024 году

Кстати, пассажиры по возвращению путешественники могут забрать вещи. Для этого им нужно показать акт, который составят работники службы безопасности в момент изъятия. Так, за текущий год своих владельцев в аэропорту Братска всё ещё дожидаются шесть бутылочек с косметическим средством, девять баллонов бытового газа, три бутылки коньяка и полтора десятка ножей. Также есть дезодоранты, лаки для волос, кастеты и сухие шампуни.