В аэропорту Братск 28 раз изымали запрещенные к провозу вещи в 2024 году

В аэропорту Братска с начала 2024 года 28 раз изымали запрещенные к перевозке предметы, а это более 7,5 килограммов. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, пассажиры хотели взять с собой на борт Болонский с бытовым газом, алкоголь и колюще-режущие предметы.
— Для проведения досмотра в установленных регламентами объемах наши сотрудники обеспечены всей необходимой техникой и оборудованием. Мы крайне признательны пассажирам, что они относятся с пониманием к необходимым процедурам, — прокомментировал управляющий директор аэропорта Братск Сергей Корытов.
Проносить в ручной клади в салон самолета можно неопасные жидкости в емкостях не более 100 мл. Больший объем отправляется в багаж. Конечно, есть исключения. Они касаются лекарств, диетических продуктов и детского питания, а также товаров, которые были куплены после прохождения досмотра.
Кстати, пассажиры по возвращению путешественники могут забрать вещи. Для этого им нужно показать акт, который составят работники службы безопасности в момент изъятия. Так, за текущий год своих владельцев в аэропорту Братска всё ещё дожидаются шесть бутылочек с косметическим средством, девять баллонов бытового газа, три бутылки коньяка и полтора десятка ножей. Также есть дезодоранты, лаки для волос, кастеты и сухие шампуни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из аэропорта в Иркутске утром 26 ноября не смогли вылететь пассажиры рейсов в Усть-Илимск, Владивосток и Санкт-Петербург. Причиной задержки стал снегопад.