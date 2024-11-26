Вылет авиарейса задержали из-за непогоды в Иркутске

Из Усть-Кута не вылетел в запланированное время самолет авиакомпании Utair сегодня, 26 ноября. Рейс задержали из-за плохих погодных условий в Иркутске. Изначально самолет должен был начать полет в 12:20, теперь же вылет назначен на 17:30, передает ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс ЮТ-238 будет перевозить 27 пассажиров. Сотрудники Осетровской транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с задержкой рейса.
В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8−914−011−68−91.
Напомним, из-за снегопада сегодня утром также не смогли вылететь три самолета в аэропорту Иркутска.