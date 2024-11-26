Из Москвы за год выдворили свыше 16 тысяч нелегальных мигрантов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Москве.