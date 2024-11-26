В Ялте планируется открытие муниципального общежития

В администрации Ялты сообщили о долгожданном событии: в городе планируется открытие муниципального общежития.
Для этих целей из республиканской собственности в муниципальную уже передано здание на улице Халтурина. Ранее здесь находился санаторий «Горняк», после чего — детская больница, а последние семь лет здание пустовало.
По словам главы Ялты Янины Павленко, к 1 декабря должна быть готова смета на строительство. Уже в 2025 году первые жильцы — учителя, медицинские работники, спасатели и сотрудники силовых структур — смогут отпраздновать свое новоселье.
Заселяться будущие жильцы смогут как семьями, так и по одному. Основная задача — максимально снизить дефицит кадров. Общежитие рассчитано на 100−120 мест.