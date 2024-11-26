Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дороги Краснодара обработали от гололеда

В Краснодаре снег выпал ночью 25 ноября.

Дороги Краснодара обработали от гололеда, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В Краснодаре снег выпал ночью 25 ноября. Специалисты оперативно провели обработку дорог песко-соляной смесью.

Жителей и гостей города призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Настоятельно рекомендуется заменить летнюю резину на зимнюю.

При необходимости специалисты обработают противогололедной смесью тротуары, остановки и подземные переходы.

Ранее стало известно, где в Краснодарском крае выпало больше всего снега. Рекордсменом по количеству выпавшего снега стал поселок Горный, где выпало 21 см осадков. На втором месте разместился Белореченск. В городе зафиксировали 10 см выпавшего снега.