Дороги Краснодара обработали от гололеда, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В Краснодаре снег выпал ночью 25 ноября. Специалисты оперативно провели обработку дорог песко-соляной смесью.
Жителей и гостей города призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Настоятельно рекомендуется заменить летнюю резину на зимнюю.
При необходимости специалисты обработают противогололедной смесью тротуары, остановки и подземные переходы.
Ранее стало известно, где в Краснодарском крае выпало больше всего снега. Рекордсменом по количеству выпавшего снега стал поселок Горный, где выпало 21 см осадков. На втором месте разместился Белореченск. В городе зафиксировали 10 см выпавшего снега.