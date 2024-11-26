Дороги Краснодара обработали от гололеда

Ранее стало известно, где в Краснодарском крае выпало больше всего снега. Рекордсменом по количеству выпавшего снега стал поселок Горный, где выпало 21 см осадков. На втором месте разместился Белореченск. В городе зафиксировали 10 см выпавшего снега.