Каток на центральной площади Екатеринбурга зальют к концу недели

В уральской столице продолжается работа по строительству новогодних площадок в центре города. На площади 1905 года уже установили теплый павильон и обустроили подсобные помещения для работников катка, смонтировали основной фудкорт и установили искусственные ели.
К концу недели рабочие приступят к заливке катка.
Подготовка к новогодним праздникам началась и в Историческом сквере, куда в этом году переехал главный ледовый городок Екатеринбурга. Там уже собирают первые ярусы 30-метровой елки, которые украсят гирляндами, а также каркасы горок.