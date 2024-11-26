Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каток на центральной площади Екатеринбурга зальют к концу недели

По периметру катка на площади 1905 года появится более 100 искусственных и живых елей.

Источник: AP 2024

В уральской столице продолжается работа по строительству новогодних площадок в центре города. На площади 1905 года уже установили теплый павильон и обустроили подсобные помещения для работников катка, смонтировали основной фудкорт и установили искусственные ели.

К концу недели рабочие приступят к заливке катка.

Подготовка к новогодним праздникам началась и в Историческом сквере, куда в этом году переехал главный ледовый городок Екатеринбурга. Там уже собирают первые ярусы 30-метровой елки, которые украсят гирляндами, а также каркасы горок.

туризм и отдых