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Благодаря неравнодушным уфимцам удалось спасти попавшую в беду кошку

В Уфе за считанные минуты спасли застрявшую в окне кошку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе за считанные минуты спасли попавшую в беду кошку. Об этом рассказали представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Прохожие заметили в окне дома застрявшую в окне кошку. Хозяев дома не оказалось, и потому пришлось вызывать экстренные службы. Сотрудники ведомства передали информацию представителям организации по реабилитации животных, которые и выручили бедолагу.

— Спасение заняло девять минут с момента прибытия до начала осмотра, — рассказал зоозащитник Дмитрий Стрельников.

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