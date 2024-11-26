Благодаря неравнодушным уфимцам удалось спасти попавшую в беду кошку

В Уфе за считанные минуты спасли попавшую в беду кошку. Об этом рассказали представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Прохожие заметили в окне дома застрявшую в окне кошку. Хозяев дома не оказалось, и потому пришлось вызывать экстренные службы. Сотрудники ведомства передали информацию представителям организации по реабилитации животных, которые и выручили бедолагу.
— Спасение заняло девять минут с момента прибытия до начала осмотра, — рассказал зоозащитник Дмитрий Стрельников.
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