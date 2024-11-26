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Транспортный класс открыли в школе № 176 Нижнего Новгорода

Теперь учащиеся двух классов смогут посещать экскурсии по «подземке».

Источник: Живем в Нижнем

Открытие транспортного класса состоялось в школе № 176 Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Теперь ребята из 7 «М» и 8 «М» классов смогут слушать лекции о работе подземки, а также посещать экскурсии по метрополитену. Кроме того, для учащихся предусмотрены мастер-классы от ведущих специалистов МП «Нижегородское метро».

Ранее мы писали, что почти 30 сотрудников подземки получили награды в день рождения нижегородского метрополитена.

Напомним, что людям с ограниченными возможностями здоровья окажут помощь во время поездки в нижегородском метро. Предварительно необходимо позвонить по телефону и договориться.