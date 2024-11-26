Транспортный класс открыли в школе № 176 Нижнего Новгорода

Теперь ребята из 7 «М» и 8 «М» классов смогут слушать лекции о работе подземки, а также посещать экскурсии по метрополитену. Кроме того, для учащихся предусмотрены мастер-классы от ведущих специалистов МП «Нижегородское метро».