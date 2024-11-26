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Прокуратура заинтересовалась закрытым из-за холода детским садом в Воронеже

С 25 ноября дошкольное учреждение начало работу.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Коминтерновского района провела проверку после сообщений в прессе о закрытии детского сада № 188 из-за проблем с отоплением. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 26 ноября.

Выяснилось, что в дошкольном учреждении ранее возникли неполадки в системе отопления. Из-за этого температура воздуха в помещениях опустилась ниже допустимых пределов — от 11 до 15. По санитарным нормам детям там находится было нельзя.

Руководству образовательного учреждения прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. В саду починили систему отопления и установили дополнительное оборудование. Сейчас температурный режим в помещениях соответствует установленным требованиям.

— С 25 ноября детский сад функционирует в штатном режиме, — пояснили в прокуратуре.

Прокуратура