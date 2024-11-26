Прокуратура заинтересовалась закрытым из-за холода детским садом в Воронеже

Прокуратура Коминтерновского района провела проверку после сообщений в прессе о закрытии детского сада № 188 из-за проблем с отоплением. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 26 ноября.
Выяснилось, что в дошкольном учреждении ранее возникли неполадки в системе отопления. Из-за этого температура воздуха в помещениях опустилась ниже допустимых пределов — от 11 до 15. По санитарным нормам детям там находится было нельзя.
Руководству образовательного учреждения прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. В саду починили систему отопления и установили дополнительное оборудование. Сейчас температурный режим в помещениях соответствует установленным требованиям.
— С 25 ноября детский сад функционирует в штатном режиме, — пояснили в прокуратуре.