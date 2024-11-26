«Накрыл собой, чтобы потушить»: 26-летний ростовчанин рассказал, как спасал пострадавшего от удара током подростка

— Помню, страх в тот момент. Первый раз с таким столкнулся. Сам же отец. Честно, я тогда не особо думал: можно или нет выжить при такой ситуации. Просто делал от себя все возможное. Сначала ничего не помогало. А потом вдруг у мальчишки появилось дыхание.