«Накрыл собой, чтобы потушить»: 26-летний ростовчанин рассказал, как спасал пострадавшего от удара током подростка

В Ростове 26-летний Денис Волков спас жизнь подростку, которого ударило током на железной дороге. Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как боролся за жизнь 14-летнего парня.
После удара током ребенок загорелся. Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
«У НАС ДРУГА УБИЛО!».
— Это было в субботу. В 14.00 с дядей мы приехали на рыбалку на улицу Портовую, что рядом с родником Гремучка. Там планировали пробыть часа два. Но вышло так, что немножко задержались.
Примерно в половине седьмого, когда рыбаки уже переодевались и собирались ехать по домам, вдруг услышали громкий взрыв. Повернувшись, увидели вспышку.
— Помню, тогда еще сказал: возможно, произошло что-то с трансформатором. А буквально через полторы минуты подбежали двое мальчишек с криками «Помогите! Спасите! У нас друга убило!». И начали звать на железнодорожный путь.
До него надо было подняться по щебневой насыпи метров пятнадцать. И Денис сразу же побежал за детворой.
«ОДЕЖДА НАЧАЛА ВЪЕДАТЬСЯ В КОЖУ».
— В метрах ста увидел что-то горящее — как маленький костерочек. Подбегаю. Лежит мальчик. У него горит одежда. Я прыгнул на него, накрыв его собой, и таким образом потушил пламя. Смотрю, а паренек не дышит.
К счастью, Денис знал, что надо делать в такой ситуации — пригодилось то, чему его обучали вначале в морском училище, а потом и во время службы в армии.
— Пульс посмотрел на шее — нет. Сразу начал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца.
Прибывший на место реанимобиль полтора часа оказывал помощь на месте. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
По словам собеседника, искусственное дыхание и беспрерывный массаж сердца заняли минуты три-четыре.
— Помню, страх в тот момент. Первый раз с таким столкнулся. Сам же отец. Честно, я тогда не особо думал: можно или нет выжить при такой ситуации. Просто делал от себя все возможное. Сначала ничего не помогало. А потом вдруг у мальчишки появилось дыхание.
НА РУКАХ ПОНЕС К «СКОРОЙ».
После того, как пострадавший задышал, Денис позвонил номеру 112 и вызвал скорую помощь.
— Побыв еще несколько минут с парнишкой, я побежал встречать медиков. Оказалось, что к этому месту не только просто так не подъехать, подойти сложно.
В итоге, мужчина вернулся обратно и понес мальчика на руках к реанимобилю, который уже стоял у забора.
— В этот момент он пришел в себя и даже вырывался из рук. Встал и начал кричать: «Я пошел домой!». Я успокоил, что приехала скорая: «Сейчас тебе помогут. Мама скоро приедет».
«Я БЫЛ ОБЯЗАН ЭТО СДЕЛАТЬ».
По словам Дениса, медики боролись за жизнь ребенка около полутора часов. В это время подошли и родители мальчишки. А спаситель уже рассказывал о случившемся прибывшим на место полицейским.
Мужчина делал искусственное и массаж сердца, пока парень не начал дышать. Фото предоставлено Денисом Волковым.
О том, считает ли свой поступок геройским, Денис не задумывался. Для него главное — чтобы ребенок был жив и здоров.
— Герой или нет, не мне судить. Я был обязан это сделать.