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Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку

Британский артист Элтон Джон рассказал, что перенесенная в июле серьезная глазная инфекция не дает ему работать над новым музыкальным материалом. Звезда видит только левым глазом, и то плохо.

Источник: Звук

Британский артист Элтон Джон рассказал, что перенесенная в июле серьезная глазная инфекция не дает ему работать над новым музыкальным материалом. Звезда видит только левым глазом, и то плохо.

В шоу Good Morning America Джон уточнил, что не может пойти в студию и записать песню, так как даже не видит текст. Тем не менее он надеется выпустить альбом с Берни Топином, который закончил в прошлом году. По словам музыканта, он выздоравливает, но очень медленно.

Недавно Элтон представил совместную композицию с певицей Брэнди Карлайл. Трек Never Too Late прозвучит в грядущем документальном фильме «Элтон Джон: Никогда не поздно». Его премьера намечена на 13 декабря.