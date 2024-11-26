Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку

Британский артист Элтон Джон рассказал, что перенесенная в июле серьезная глазная инфекция не дает ему работать над новым музыкальным материалом. Звезда видит только левым глазом, и то плохо.
В шоу Good Morning America Джон уточнил, что не может пойти в студию и записать песню, так как даже не видит текст. Тем не менее он надеется выпустить альбом с Берни Топином, который закончил в прошлом году. По словам музыканта, он выздоравливает, но очень медленно.
Недавно Элтон представил совместную композицию с певицей Брэнди Карлайл. Трек Never Too Late прозвучит в грядущем документальном фильме «Элтон Джон: Никогда не поздно». Его премьера намечена на 13 декабря.