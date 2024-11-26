Световой шатер, калейдоскоп желаний, усадьба Деда Мороза и Снегурочки и 27 елок украсят Минск на новый год 2025

На проспекте Независимости у Белгосфилармонии елка уже будет золотой, сверкать она будет и днем, и вечером, отливая синими и глянцево-зелеными «искрами» игрушек. Также ее будут украшать ажурные снежинки и вертикальные резные элементы по всей высоте еле. Кроме того, здесь откроются две новые световые фотозоны с очертаниями вечернего города в ожидании новогодней сказки.