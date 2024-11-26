Световой шатер, калейдоскоп желаний, усадьба Деда Мороза и Снегурочки и 27 елок украсят Минск на новый год 2025

Центральные локации Минска к новому году 2025 украсят 27 новогодних елок, пишет агентство «Минск-Новости».
Главная елка Беларуси традиционно будет установлена на Октябрьской площади. Ее украсит роскошный красно-золотой декор и пиксельная гирлянда. Но еще впервые у подножия елки расположится усадьба Деда Мороза и Снегурочки.
В красно-золотом будет новогодняя ель и на площади Независимости. Ее декорируют новыми украшениями ручной работы: фантазийными звездами с ленточным шлейфом. А еще у самого основания елки появятся стилизованные домики. Здесь же, на площади, построят две яркие арки, обрамленные еловыми ветвями и разноцветными шарами, а также расположат двухметровые подарки.
Елка у Белгосцирка будет сиять шарами и снежинками разных форм и размеров. Здесь также установят четыре яркие каркасные елочки с эффектом бесконечного зеркала, что станет совершенно новым решением подсветки. Также на локации установят уютную новогоднюю беседку, а на нарядных резных арках будут забавные сказочные персонажи.
Как рассказала начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова, технологию бесконечное зеркало применят и для украшения площади Государственного флага. Здесь появятся разноцветные габаритные шары, которые будут гармонировать с эффектной елкой в цветах национального флага.
На проспекте Независимости у Белгосфилармонии елка уже будет золотой, сверкать она будет и днем, и вечером, отливая синими и глянцево-зелеными «искрами» игрушек. Также ее будут украшать ажурные снежинки и вертикальные резные элементы по всей высоте еле. Кроме того, здесь откроются две новые световые фотозоны с очертаниями вечернего города в ожидании новогодней сказки.
На локации у Комаровского рынка, главную ель будут дополнять две световые тумбы желаний, каждая высотой по 2,5 метра.
Уникальная елка будет и у Минского государственного дворца детей и молодежи на Старовиленском тракте, а еще там будет фотозона с паровозиком. На фасаде ратуши традиционно расположат стилизованные часы, которые будут показывать — «5 минут до Нового года». А дополнят композицию стеклянные пилларсы с новогодним декором внутри.
У Дворца спорта вновь откроется световой шатер и закрутится «Калейдоскоп желаний». Графическую концепцию стилизуют в оттенках синего, серебряного и розового цветов.
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