На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняли ограничения

На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняты ограничения на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Сообщение об этом поступило от Госавтоинспекции региона, пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее в связи со снегопадом действовали ограничения на участках дороги: с 24-го по 100-й км трассы Р-258 «Байкал», а также с 70-го по 248-й км на маршруте «Братск — Усть-Илимск».
В настоящее время проезд по этим участкам открыт, однако водителям настоятельно рекомендуется избегать использования личного транспорта без особой необходимости. При передвижении по федеральным трассам важно соблюдать правила дорожного движения и сохранять увеличенную дистанцию между транспортными средствами.
В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Прибайкалья» по телефонам: