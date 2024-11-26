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На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняли ограничения

Водителям настоятельно рекомендуется избегать использования личного транспорта без особой необходимости.

На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняты ограничения на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Сообщение об этом поступило от Госавтоинспекции региона, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее в связи со снегопадом действовали ограничения на участках дороги: с 24-го по 100-й км трассы Р-258 «Байкал», а также с 70-го по 248-й км на маршруте «Братск — Усть-Илимск».

В настоящее время проезд по этим участкам открыт, однако водителям настоятельно рекомендуется избегать использования личного транспорта без особой необходимости. При передвижении по федеральным трассам важно соблюдать правила дорожного движения и сохранять увеличенную дистанцию между транспортными средствами.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Прибайкалья» по телефонам: 8 (3952) 29−21−39 или +7 914−899−35−35.