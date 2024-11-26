Что нужно знать о жизни в Тбилиси в 2024 году

В 2021 году я снимала квартиру в центре Тбилиси за $400, и по тем временам это было достаточно дорого. Сейчас таких цен уже нет, к сожалению. Первый большой всплеск был в марте 2022 года, когда цены на жилье взлетели в два раза. Я знаю, что многие арендодатели резко поднимали цены и ставили жильцов перед фактом. У меня был договор на аренду до ноября, и надо отдать должное моей хозяйке, которая не стала поднимать цену до его окончания. А потом случился сентябрь 2022 года, и цены на жилье взлетели еще выше. Моя хозяйка стойко держалась до конца договора аренды, но в ноябре пришла ко мне и сказала: «Ты знаешь, что происходит. У меня нет выбора». Она хотела за квартиру $1000, но мне предложила остаться за $800. Конечно, я тогда расстроилась: аренда выросла в два раза, а мои доходы, наоборот, уменьшились, ведь моя тбилисская зарплата была ниже московской. Я заплатила и осталась еще на месяц, а потом нашла другую квартиру, тоже в центре, но в менее туристическом районе. Хозяин хотел сдать ее за $600, что на тот момент было очень хорошо для Тбилиси, но когда узнал, что я грузинка, сделал скидку в $50. Через несколько месяцев рынок пошел на спад, и он скинул еще $100, так что сейчас я плачу за квартиру $450. Однако сегодня, несмотря на то, что цены откатились, есть лендлорды, которые до сих пор пытаются сдать свои квартиры за безумные деньги. Но эти квартиры, как правило, висят месяцами.