В Новосибирске на стадионе «Спартак» откроют самый большой каток

Качество покрытия будет поддерживаться в течение всей зимы с помощью специальной техники, которая очищает и шлифует лед, устраняя крупные царапины и трещины. В здании «Северная трибуна» также располагаются отапливаемый гардероб и раздевалка с личными ячейками для вещей. В темное время суток каток будет подсвечиваться иллюминацией. Для посетителей подготовлено более 500 пар коньков.