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В Новосибирске на стадионе «Спартак» откроют самый большой каток

В Новосибирске на стадионе «Спартак» в пятницу, 29 ноября, откроется каток площадью 7300 квадратных метров.

Работать каток начнёт с 16:00. Об этом сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Стадион Спартак» Анатолий Корнилов, в этом году работы по заливке льда начались раньше, чем в прошлом сезоне, благодаря благоприятным погодным условиям. Для того чтобы лед достиг толщины не менее пяти сантиметров, было использовано более 300 кубометров воды.

Качество покрытия будет поддерживаться в течение всей зимы с помощью специальной техники, которая очищает и шлифует лед, устраняя крупные царапины и трещины. В здании «Северная трибуна» также располагаются отапливаемый гардероб и раздевалка с личными ячейками для вещей. В темное время суток каток будет подсвечиваться иллюминацией. Для посетителей подготовлено более 500 пар коньков.

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