Два пляжа Казани обустроят для людей с ОВЗ к следующему лету

В столице РТ обустроят пляж для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивный проект реализуется при поддержке АНО «Добрая Казань», которая получила грант для его воплощения.
Маломобильные казанцы и гости города смогут посещать специализированный пляж со следующего летнего сезона. На сегодня уже протестировано оборудование, которое будет доступно отдыхающим с инвалидностью, сообщает АНО «Добрая Казань».
«В первом сезоне “Доброго пляжа” будем изучать спрос, чтобы каждый, кому будет необходимо спецоборудование и помощь в использовании, мог получить его без долгих ожиданий», — поделилась руководитель «Доброй Казани» Татьяна Мерзлякова.
Специальное оборудование относится к техническим средствам реабилитации. Это пляжные коляски, изготавливаемые в Казани. Компанию, которая их производит, создали Сергей и Марина Григорьевы, родители параспортсмена Юрия Григорьева. "Раньше такие коляски можно было закупить только в других городах, — отметила Татьяна Мерзлякова.
В настоящее время приобретено уже шесть образцов. Они сконструированы для перемещения по песку, гальке и другой неровной поверхности. Еще одна особенность пляжных колясок — возможность держаться на плаву. Они не тонут, благодаря чему человек может даже заехать в воду. В испытаниях нового оборудования (на пляже и в бассейне) приняли участие дети с инвалидностью, в том числе сын Сергея и Марины Григорьевых.
Удобные и безопасные адаптированные коляски будут доступны на пляжах «Локомотив» и «Лебяжье». По словам Татьяны Мерзляковой, для маломобильных групп населения приспособили и лежаки. Они созданы по подобию кресел для купания особенных детей. В настоящее время на пляже «Локомотив» уже имеются туалеты, душевые и пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, для жителей с ОВЗ в городе обустраивают и другие территории. Осенью завершилось благоустройство первой очереди бульвара на ул. Серова — единственного в республике общественного пространства, которое полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там есть детские и спортивные площадки со специальным оборудованием, сцена, сенсорный сад и другие функциональные зоны. В 2025 году в инклюзивном пространстве планируют очистить озеро, оборудовать вблизи него смотровую площадку и велодорожки.
Также в самом большом дворе Советского района площадью более 50,2 тыс. кв.м обустроили спортивную площадку с футбольными полем и тренажерами, доступными горожанам с особенностями здоровья.