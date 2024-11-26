Два пляжа Казани обустроят для людей с ОВЗ к следующему лету

В настоящее время приобретено уже шесть образцов. Они сконструированы для перемещения по песку, гальке и другой неровной поверхности. Еще одна особенность пляжных колясок — возможность держаться на плаву. Они не тонут, благодаря чему человек может даже заехать в воду. В испытаниях нового оборудования (на пляже и в бассейне) приняли участие дети с инвалидностью, в том числе сын Сергея и Марины Григорьевых.