Гимнастка из Ростовской области победила на международных соревнованиях

Добавим, международные соревнования по художественной гимнастике проходили в Бангкоке (Таиланд) с 22 по 24 ноября 2024 года. За награды поборолись участницы из России, Индии, Кореи, Тайваня, Вьетнама, Гонконга, Филиппин, Малайзии и Таиланда.