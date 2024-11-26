Гимнастка из Ростовской области победила на международных соревнованиях

Милена Щенятская из Ростовской области одержала победу на международных соревнованиях по художественной гимнастике 3rd Wan-Jun Gymnastics club & SSRU Competitions. Об этом рассказал глава донского минспорта Самвел Аракелян.
— Золото завоевала в пяти видах программы: с обручем, мячом, булавами, лентой и в многоборье. Выступления поразили зрителей и судей техническим мастерством, — отметил Самвел Аракелян.
Чиновник подчеркнул, что отличных результатов спортсменка добилась благодаря упорным тренировкам.
Добавим, международные соревнования по художественной гимнастике проходили в Бангкоке (Таиланд) с 22 по 24 ноября 2024 года. За награды поборолись участницы из России, Индии, Кореи, Тайваня, Вьетнама, Гонконга, Филиппин, Малайзии и Таиланда.