Создан метод оценки действия соцрекламы на размеры пожертвований

Для этого исследователи показывали участникам эксперимента фотографии 32 бездомных собак и отслеживали изменения в частоте пульса, электропроводности кожи и лицевых мускулов. После просмотра каждого снимка участники могли сделать пожертвование в поддержку представленного на фото пса в реальный фонд помощи животным из тех денег, которые были получены ими за участие в опытах. Также добровольцы сообщали о том, насколько приятные или неприятные эмоции вызывает у них изображение и насколько сильны эти чувства.