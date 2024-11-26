Женщина-депутат из Башкирии отправилась в зону СВО помогать медикам

Депутат парламента Башкирии Рамзия Каримова присоединилась к отряду волонтеров-женщин и уехала работать в военный госпиталь в зону специальной военной операции. В ближайшие несколько недель она будет помогать медикам в уходе за больными и ранеными.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев выразил гордость за коллегу. По его словам, Каримова сразу вызвалась, как только появилась инициатива для женщин выезжать и помогать раненым.
— Отмечу, что эта работа не оплачивается, женщины едут по зову сердца, во время отпуска на основной работе, тратят личное время и средства, помогают кто чем может. Они будут оказывать всяческую помощь, фактически — заменять раненым бойцам близких родственников, которых нет рядом, — заявил спикер.
Рамзия Каримова выразила благодарность государству за поддержку. Она считает, что сейчас время помочь в ответ. Парламентарий поделилась, что супруг и старшая дочь отнеслись с пониманием к ее решению и поддержали ее, а вот младшая не хотела отпускать маму.
— Я работаю журналистом, у меня нет возможности пожертвовать серьезную сумму денег, но я могу помочь личным вниманием и заботой. Я настроена позитивно. Понимаю, что все может случиться, территория непредсказуемая, но верю, что все будет хорошо, — сказала депутат.
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