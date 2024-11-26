Женщина-депутат из Башкирии отправилась в зону СВО помогать медикам

— Отмечу, что эта работа не оплачивается, женщины едут по зову сердца, во время отпуска на основной работе, тратят личное время и средства, помогают кто чем может. Они будут оказывать всяческую помощь, фактически — заменять раненым бойцам близких родственников, которых нет рядом, — заявил спикер.