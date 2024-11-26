Опрос мэрии о судьбе памятника Ленину в Ревде признан судом незаконным

О проведении опроса было объявлено 27 сентября, прямо в день его начала, что существенно снизило информированность населения. Также горожан возмутило, что проголосовать за или против сохранения памятника можно было только на сайте Госуслуг. В результате 1 тысяча 815 опрошенных (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник после завершения реставрационных работ перенесли в сквер, а 1 тысяча 82 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы.