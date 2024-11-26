Опрос мэрии о судьбе памятника Ленину в Ревде признан судом незаконным

Об этом сообщил глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.
Как рассказал он на своей странице в соцсети, пожилые ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результата опроса — нелегитимным. В итоге суд встал на сторону уральцев.
«Решение суда означает, что у администрации не осталось больше никаких моральных оснований для переноса памятника. Единственным верным решением властей будет прекратить шантаж жителей и согласиться выделить деньги на благоустройство главной площади с сохранением монумента В. И. Ленину. Это решение поддержат все ревдинцы, а город выйдет, наконец, из череды скандалов и нарушений закона», — добавил Ивачев.
О проведении опроса было объявлено 27 сентября, прямо в день его начала, что существенно снизило информированность населения. Также горожан возмутило, что проголосовать за или против сохранения памятника можно было только на сайте Госуслуг. В результате 1 тысяча 815 опрошенных (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник после завершения реставрационных работ перенесли в сквер, а 1 тысяча 82 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место — площадь Победы.
В дальнейшем прокуратура Ревды официально признала голосование мэрии о судьбе памятника незаконным.