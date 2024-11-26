Крымчанка удостоена звания лучшего педиатра России в 2024 году

Врач-педиатр из Крыма Екатерина Зинченко признана лучшим педиатром России в 2024 году по версии портала «ПроДокторов».
Екатерина Зинченко — талантливый врач-педиатр, которая с 2018 года осуществляет свою профессиональную деятельность в педиатрическом отделении раннего возраста Симферопольской городской детской клинической больницы.
Праздничное мероприятие на котором были объявлены и вручены награды победителям премии состоялось в Сочи. Церемония награждения была проведена под девизом «По долгу призвания, по зову сердца».
Это мероприятие проводится в России уже четвертый год. Из 720 тысяч врачей по всей стране выбирают только 168 лучших специалистов, основываясь на отзывах пациентов.