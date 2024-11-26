Проезд закроют по участку бульвара Гагарина в Иркутске с 26 ноября

В Иркутске запретят проезд по бульвару Гагарина. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, ограничение распространяется только на участок от улицы Чкалова до Российской.
— С 21:00 26 ноября до 07:00 28 ноября будет перекрыто движение транспорта по бульвару Гагарина на участке от улицы Чкалова до Российской, — поделились в администрации.
На участке, где будет запрещен проезд транспорта, отремонтируют линию водопровода. Водителям стоит учитывать изменения при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутской области работает более 200 машин спецтехники. Они чистят проезжие части и обрабатывают противогололедными материалами.