Суперколледж в Петербурге начнут строить в 2027 году. Там смогут учиться горожане «серебряного» возраста

Где именно будет находиться суперколледж, глава города не уточнил. В 2023 году сообщалось, что площадка автозавода Hyundai в Шушарах (экс-General Motors) была сдана Смольному в долгосрочную аренду для размещения там первой очереди суперколледжа. Позднее вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о том, что суперколледж появится в 2026 году в Парголово.