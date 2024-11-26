Суперколледж в Петербурге начнут строить в 2027 году. Там смогут учиться горожане «серебряного» возраста

Проектирование суперколледжа завершится в 2026 году, а строительство начнется в 2027 году. Всего там будет 3 тысячи мест, отметил губернатор.
Где именно будет находиться суперколледж, глава города не уточнил. В 2023 году сообщалось, что площадка автозавода Hyundai в Шушарах (экс-General Motors) была сдана Смольному в долгосрочную аренду для размещения там первой очереди суперколледжа. Позднее вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о том, что суперколледж появится в 2026 году в Парголово.
По словам Александра Беглова, также в Петербурге появятся детские центры технического творчества при крупных промышленных предприятиях. «Первые четыре сделаем на базе таких заводов, как “Алмаз-Антей”, “Взлет”, “Волна”, Императорский фарфоровый завод», — сказал он.