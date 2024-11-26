Чернышенко раскрыл, что могут сделать с заброшенными студенческими базами

«Мы уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании 2025 года. Ключевая задача — развитие инфраструктуры детских лагерей. Будем привлекать инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, для строительства и модернизации, продолжим поддержку предприятий, готовых создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников. Кроме того, планируем провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз для их дальнейшего восстановления и адаптации под детский отдых», — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.