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Красноярского биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпиады 2010 года

Спортсмен подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Источник: Минспорта Красноярского края

Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте. Спортсмен подал апелляцию, но проиграл.

Также BIU сообщает, что Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Апелляционного отдела Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, в 2010 году на Олимпийских в канадском Ванкувере спортсмен занял первое место в масс-старте и третье — в эстафете.