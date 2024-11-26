Красноярского биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпиады 2010 года

Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте. Спортсмен подал апелляцию, но проиграл.
Также BIU сообщает, что Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Апелляционного отдела Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, в 2010 году на Олимпийских в канадском Ванкувере спортсмен занял первое место в масс-старте и третье — в эстафете.