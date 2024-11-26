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Центральную улицу перекроют в Екатеринбурге

Нечетную сторону проспекта Ленина в Екатеринбурге 2 декабря перекроют на час. Об этом сообщает администрация города.

«Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию Ленина от улицы Бажова до Луначарского в период с 10:45 до 11:45 2 декабря», — говорится в сообщении.

Ограничения движения связаны с церемонией возложения венков к памятнику маршала Жукова. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну.

Отметим, 1 декабря — день рождения маршала Советского Союза, четырежды героя Георгия Константиновича Жукова. Легендарный советский полководец родился в 1896 году в Калужской области. Его военная карьера началась в 1915 году, когда он участвовал в Первой мировой войне. После взятия в плен вражеского офицера Жукова наградили Георгиевским крестом IV степени. Большой вклад Жуков внес и во времена Великой Отечественной войны. В 1943 году полководец получил звание маршала. После капитуляции фашистской Германии в 1945 ему был доверен прием московского и берлинского Парадов Победы, за что в народе Жуков получил уважительное прозвище Маршал Победы.