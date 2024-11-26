Центральную улицу перекроют в Екатеринбурге

Отметим, 1 декабря — день рождения маршала Советского Союза, четырежды героя Георгия Константиновича Жукова. Легендарный советский полководец родился в 1896 году в Калужской области. Его военная карьера началась в 1915 году, когда он участвовал в Первой мировой войне. После взятия в плен вражеского офицера Жукова наградили Георгиевским крестом IV степени. Большой вклад Жуков внес и во времена Великой Отечественной войны. В 1943 году полководец получил звание маршала. После капитуляции фашистской Германии в 1945 ему был доверен прием московского и берлинского Парадов Победы, за что в народе Жуков получил уважительное прозвище Маршал Победы.