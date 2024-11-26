Сильный снегопад в Иркутске: высота снежного покрова достигла 23 сантиметров

Высота снежного покрова достигла 23 сантиметров, увеличившись за сутки на 15 сантиметров. Об этом сообщает городская администрация.
В связи с обильным снегопадом усилена работа по очистке дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Более 50 единиц техники задействованы в очистке магистралей и вывозе снега. Проводится механизированная расчистка тротуаров и пешеходных переходов. Дополнительная техника направлена на расчистку основных магистралей. Проводится противогололедная обработка. Управляющие компании задействовали около 900 дворников для уборки территорий возле многоквартирных домов, а также очищаются территории социальных объектов. Мосты и путепроводы также расчищаются.
Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность. В экстренных случаях необходимо обращаться по телефонам ЕДДС: 520−112, 563−430.