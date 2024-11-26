Глава Минсвязи назвал срок появления связи 5G в Беларуси

Стало известно, когда в Беларуси появится связь 5G. Об этом в Министерстве связи и информатизации рассказали Office Life.
Так, глава Минсвязи Константин Шульган напомнил, что в Беларуси должен появиться мобильный оператор от государственной компании «Белтелеком», уже получивший лицензию.
При этом в «Белтелекоме» продумывают в каком виде будут развивать этот проект, исходя в этом вопросе из того, по какой модели пойдет развитие технологии 5G.
Кроме того, Шульган уточнил, что для Беларуси связь 5G является определенным четким вопросом, требующим только юридического оформления в виде указа президента. Ранее проект уже согласовали, а в ближайшем будущем планируют приступить к конкретной реализации.
Однако министр указал и на то, что 5G просто является технологией, а обычным пользователям будет все равно: 5G, 6G или 4G. При условии, что белорусы получают качественную услугу.
— Люди, если получают качественную услугу, то не заморачиваются над тем, по какой технологии она предоставляется. У нас еще есть резервы по развитию 4G, — резюмировал глава Минсвязи.
Ранее мы писали, что «Белтелеком» решил заявить о себе на рынке мобильной связи Беларуси.
Между тем «Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам.