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Глава Минсвязи назвал срок появления связи 5G в Беларуси

Минсвязи сказало о появлении в Беларуси связи 5G.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларуси появится связь 5G. Об этом в Министерстве связи и информатизации рассказали Office Life.

Так, глава Минсвязи Константин Шульган напомнил, что в Беларуси должен появиться мобильный оператор от государственной компании «Белтелеком», уже получивший лицензию.

При этом в «Белтелекоме» продумывают в каком виде будут развивать этот проект, исходя в этом вопросе из того, по какой модели пойдет развитие технологии 5G.

Кроме того, Шульган уточнил, что для Беларуси связь 5G является определенным четким вопросом, требующим только юридического оформления в виде указа президента. Ранее проект уже согласовали, а в ближайшем будущем планируют приступить к конкретной реализации.

Однако министр указал и на то, что 5G просто является технологией, а обычным пользователям будет все равно: 5G, 6G или 4G. При условии, что белорусы получают качественную услугу.

— Люди, если получают качественную услугу, то не заморачиваются над тем, по какой технологии она предоставляется. У нас еще есть резервы по развитию 4G, — резюмировал глава Минсвязи.

Ранее мы писали, что «Белтелеком» решил заявить о себе на рынке мобильной связи Беларуси.

Между тем «Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам.