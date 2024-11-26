Уфимские врачи пояснили, возможно ли заразиться ВИЧ через посуду и насекомых

По словам специалистов, ВИЧ не является обычным вирусом. Бывают случаи, когда человек может им заразиться год назад, но при этом казаться абсолютно здоровым. Дело в том, что после того, как вирус попадает в организм, он начинает разрушать иммунную систему постепенно, убивая клетки крови, которые и являются частью защиты. Грубо говоря, можно стать ВИЧ-носителем, вообще не подозревая об этом, а также случайно сделать кого-то таковым, не догадываясь об этом.