Уфимские врачи пояснили, возможно ли заразиться ВИЧ через посуду и насекомых

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали о вирусе иммунодефицита человека и о том, как им можно заразиться.
По словам специалистов, ВИЧ не является обычным вирусом. Бывают случаи, когда человек может им заразиться год назад, но при этом казаться абсолютно здоровым. Дело в том, что после того, как вирус попадает в организм, он начинает разрушать иммунную систему постепенно, убивая клетки крови, которые и являются частью защиты. Грубо говоря, можно стать ВИЧ-носителем, вообще не подозревая об этом, а также случайно сделать кого-то таковым, не догадываясь об этом.
Врачи утверждают, что вирус иммунодефицита человека передается тремя основными путями: через кровь, от матери ребенку и во время небезопасного секса. Заразиться при этом нельзя:
— через посуду, белье и предметы быта;
— во время объятий, рукопожатий и поцелуев;
— через еду и воду;
— во время чихания, кашля, а также через потовые выделения и слезы;
— в бассейне, сауне и душевой;
— от укусов насекомых.
Специалисты напоминают, что пройти тест на ВИЧ в Уфе (при этом — совершенно бесплатно и анонимно) можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, который находится на улице Кустарная, 18, а также в поликлинике по месту жительства.
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