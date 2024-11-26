Беседовала с Черчиллем: что известно о скончавшейся «регулировщице Победы» Марии Лиманской

Когда Великая Отечественная война завершилась разгромом гитлеровской Германии, Мария Лиманская демобилизовалась и вернулась к мирной жизни. Она работала медсестрой, затем устроилась в школьную библиотеку в Волгоградской области. С 1994 года Мария Филипповна проживала в селе Звонаревка Саратовской области, где она и ушла из жизни в возрасте 100 лет.