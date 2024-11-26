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Беседовала с Черчиллем: что известно о скончавшейся «регулировщице Победы» Марии Лиманской

На фронт Мария ушла в 18-летнем возрасте и дошла до Берлина в составе советских войск. Женщина умерла сегодня, 26 ноября.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Источник: РИА "Новости"

Стало известно о смерти участницы Великой Отечественной войны, которую называли «Бранденбургской Мадонной». Мария Филипповна Лиманская скончалась в возрасте 100 лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

О Марии Лиманской известно, что на фронт она отправилась совсем юной девушкой, в 18 лет. Девушка занималась шитьем одежды для красноармейцев, потом стала военной регулировщицей.

Военное прошлое Марии Филипповны включало участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши. Девушка дошла до Берлина, где и запечатлел ее у Бранденбургских ворот фотограф Евгений Халдей. 2 мая 1945 года молодая военная регулировщица выполняла свои обязанности неподалеку от рейхстага.

Благодаря фотографии Марию прозвали «Регулировщицей Победы». Кстати, во время конференции в Потсдаме именно Лиманская регулировала движение кортежа британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Ей удалось даже поговорить с главой правительства Соединенного королевства с помощью переводчика.

Когда Великая Отечественная война завершилась разгромом гитлеровской Германии, Мария Лиманская демобилизовалась и вернулась к мирной жизни. Она работала медсестрой, затем устроилась в школьную библиотеку в Волгоградской области. С 1994 года Мария Филипповна проживала в селе Звонаревка Саратовской области, где она и ушла из жизни в возрасте 100 лет.

история