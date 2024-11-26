Беседовала с Черчиллем: что известно о скончавшейся «регулировщице Победы» Марии Лиманской

Стало известно о смерти участницы Великой Отечественной войны, которую называли «Бранденбургской Мадонной». Мария Филипповна Лиманская скончалась в возрасте 100 лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
О Марии Лиманской известно, что на фронт она отправилась совсем юной девушкой, в 18 лет. Девушка занималась шитьем одежды для красноармейцев, потом стала военной регулировщицей.
Военное прошлое Марии Филипповны включало участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши. Девушка дошла до Берлина, где и запечатлел ее у Бранденбургских ворот фотограф Евгений Халдей. 2 мая 1945 года молодая военная регулировщица выполняла свои обязанности неподалеку от рейхстага.
Благодаря фотографии Марию прозвали «Регулировщицей Победы». Кстати, во время конференции в Потсдаме именно Лиманская регулировала движение кортежа британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Ей удалось даже поговорить с главой правительства Соединенного королевства с помощью переводчика.
Когда Великая Отечественная война завершилась разгромом гитлеровской Германии, Мария Лиманская демобилизовалась и вернулась к мирной жизни. Она работала медсестрой, затем устроилась в школьную библиотеку в Волгоградской области. С 1994 года Мария Филипповна проживала в селе Звонаревка Саратовской области, где она и ушла из жизни в возрасте 100 лет.