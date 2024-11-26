Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Молдовы приходят фальшивые счета от лже — «Молдовагаз» онлайн: Как не попасться на удочку мошенников и не потерять свои деньги

На адреса потребителей поступают письма с активынми ссылками для оплаты.

Источник: Комсомольская правда

В течение последних дней на адреса электронной почты многих потребителей АО «Молдовагаз» поступают электронные письма якобы от имени предприятия, содержащие недостоверную информацию с данными по сумме счета-фактуры, а также активным линком к оплате. При нажатии на эту ссылку, потребитель переводится на фейковый адрес в сети интернет, где ему предлагается ввести свои банковские данные (изображение прилагается).

Администрация АО «Молдовагаз» призывает потребителей ни в коем случае не выполнять эти действия, так как они могут привести к краже денежных средств со счета потребителя мошенниками. Фактические счета к оплате рассылаются предприятием в качестве прикрепленного графического изображения, и не содержат активных ссылок. Также призываем потребителей обращать внимание на адрес электронной почты отправителя.

Служба корпоративной защиты АО «Молдовагаз» обратится в правоохранительные органы с соответствующим запросом.