Жителям Молдовы приходят фальшивые счета от лже — «Молдовагаз» онлайн: Как не попасться на удочку мошенников и не потерять свои деньги

В течение последних дней на адреса электронной почты многих потребителей АО «Молдовагаз» поступают электронные письма якобы от имени предприятия, содержащие недостоверную информацию с данными по сумме счета-фактуры, а также активным линком к оплате. При нажатии на эту ссылку, потребитель переводится на фейковый адрес в сети интернет, где ему предлагается ввести свои банковские данные (изображение прилагается).