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После рейда в Азове и Ростове девяти иностранцам запретили въезд в Россию

Миграционные нарушения выявили во время проверок в Азове и Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Азове и Кировском районе Ростова-на-Дону провели миграционную проверку. Всего было выявлено десять иностранцев, нарушавших административные требования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось что приезжие не соблюдали режим пребывания в стране и затягивали сроки обращения за патентом. В девяти случаях велась незаконная трудовая деятельность.

— В итоге было принято девять решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет, — рассказали в донском главке МВД.

В полиции добавили, что во время рейда также зафиксировали факт организации незаконной миграции, и сейчас проводится процессуальная проверка.

Напомним, миграционные проверки организуют в целях безопасности. Кроме полицейских, в них участвуют представители УФСБ, Росгвардии, ВСО СК РФ по Ростовскому-на-Дону гарнизону и сотрудники военного комиссариата.