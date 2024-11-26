После рейда в Азове и Ростове девяти иностранцам запретили въезд в Россию

В Азове и Кировском районе Ростова-на-Дону провели миграционную проверку. Всего было выявлено десять иностранцев, нарушавших административные требования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось что приезжие не соблюдали режим пребывания в стране и затягивали сроки обращения за патентом. В девяти случаях велась незаконная трудовая деятельность.
— В итоге было принято девять решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет, — рассказали в донском главке МВД.
В полиции добавили, что во время рейда также зафиксировали факт организации незаконной миграции, и сейчас проводится процессуальная проверка.
Напомним, миграционные проверки организуют в целях безопасности. Кроме полицейских, в них участвуют представители УФСБ, Росгвардии, ВСО СК РФ по Ростовскому-на-Дону гарнизону и сотрудники военного комиссариата.